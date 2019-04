Sondaż pokazał, co Polacy myślą o katastrofie smoleńskiej. Wielu nadal wierzy w zamach

Jarosław Kaczyński podczas 95. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Organizowano je, by upamiętnić ofiary tragedii. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

ielu Polaków uważa, że przyczyny katastrofy smoleńskiej nie zostały wyjaśnione – tak wynika z sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Niektórzy ciągle są przekonani, ze pod Smoleńskiem doszło do zamachu. Dzisiaj obchodzimy 9. rocznicę tragedii.Katastrofa smoleńska to cały czas temat, który wzbudza wśród Polaków ogromne emocje. Nie brakuje też wątpliwości co do przebiegu tragedii. 51 proc. uczestników najnowszego badania dla Wirtualnej Polski uważa, że przyczyny katastrofy smoleńskiej nie zostały w pełni wyjaśnione. W porównaniu z ubiegłym rokiem stanowi to wzrost o 6 proc.O wyjaśnieniu przyczyn jest przekonanych 33 proc. ankietowanych (-4 proc.). Niezdecydowanych jest 16 proc. badanych (- 2 proc).Z sondażu dowiadujemy się te z, że jako przyczynę katastrofy najwięcej, bo 37 proc. ankietowanych, wskazało na błąd pilotów oraz rosyjskich kontrolerów lotu z wieży lotniska w Smoleńsku. Wyłącznie o błędzie kontrolerów jest przekonanych 13 proc. ankietowanych, a o błędzie pilotów – 6 proc. 24 proc. badanych uważa, że katastrofa była efektem zamachu na prezydencki samolot.Wyjaśnianiem przyczyn katastrofy smoleńskiej zajmuje się działająca przy MON podkomisja. Z jej najnowszych ustaleń wynika, że w remont prezydenckiego samolotu były zamieszane rosyjskie służby specjalne Z kolei Antoni Macierewicz niedawno przypominał, że w raportach kierowanej przez niego podkomisji smoleńskiej, które rok temu zostały przedstawione prokuraturze i opinii publicznej, zdefiniowano przyczynę śmierci polskiej elity jako eksplozję źródło: Wirtualna Polska