Strażacy w komisji? W trzech szkołach egzamin gimnazjalny nie mógł się rozpocząć

E

gzamin gimnazjalny nie rozpoczął się w trzech szkołach w kraju – przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Te informacje potwierdziła minister edukacji Anna Zalewska.– Egzamin z historii został przeprowadzony we wszystkich szkołach oprócz trzech w Polsce. W dwóch z tych szkół odbędzie się egzamin z języka polskiego, więc tylko w jednej nie odbędzie się z polskiego i historii – przekazał Marcin Smolik.Szef CKE wyjaśnił, że nie będzie podawał nazw miejscowości, w których egzaminy nie odbyły się. – Kwestie, które się tam zadziały, to braki w osobach nadzorujących. Po ich uzupełnieniu egzaminy się odbywają – dodał.Z informacji RMF FM wynika, że problem jest w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Podwiesku, w gminie Chełmno w Kujawsko-Pomorskiem. W komisji zabrakło podobno trzech osób. Jak powiedziała w rozmowie ze stacją dyrektorka szkoły Danuta Zaborowska, trzej strażacy, którzy zgłosili się do pracy w komisji mieli kwalifikacje pedagogiczne, ale nie byli zatrudnieni w żadnej innej placówce edukacyjnej. Zdaniem dyrektorki, nie spełniali wszystkich wymogów.Anna Zalewska podczas konferencji przed godz. 11 podziękowała nauczycielom, którzy zdecydowali się czuwać nad egzaminami. Zapewniła też, że szkoły będą gotowe do przeprowadzenia w czwartek egzaminu z języków obcych.Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do minister edukacji narodowej ocenił niedawno, że dokooptowanie do zespołów nadzorujących egzaminy osób niespełniających warunków ustawowych może stanowić w przyszłości podstawę unieważnienia wyników egzaminów Zalewska w środę zapewniała, że rozporządzenie jest zgodne z prawem. – Egzaminy przebiegają spokojnie. Jeśli chodzi o egzaminy po ósmej klasie mamy nadzieję, że nauczyciele będą przy nich. Jesteśmy gotowi do ich przeprowadzenia – dodała minister.Przypomnijmy: Organizacja egzaminów gimnazjalnych stała pod znakiem zapytania w związku z trwającym strajkiem szkolnym. We wtorek nauczycielskie związki po raz kolejny usiadły do rozmów z przedstawicielami rządu, ale nie osiągnięto porozumienia . Protest nauczycieli cały czas trwa.źródło: RMF FM