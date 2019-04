Jeszcze nikt tak nie obraził nauczycieli. Cejrowski powiedział, co o nich myśli

Wojciech Cejrowski uderzył w strajk nauczycieli i ZNP. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

W

ojciech Cejrowski lubi wygłaszać swoje zdanie w wielu sprawach. Tym razem znany podróżnik nie odpuścił okazji, by uderzyć w strajk nauczycieli. W nagraniu, które opublikował na swoim kanale na YouTube, stwierdził, że "ZNP to kuźnia komunistycznych trepów". Ale to nie koniec jego kontrowersyjnych tez. Ogólnopolski strajk szkolny trwa już trzeci dzień i nic nie wskazuje na to, by protestujący szybko doszli do porozumienia z rządem. Dla niektórych to okazja, by wyrazić swoje zdanie na temat oświaty w Polsce i pracy nauczycieli. Pytanie tylko, czy w swoich ocenach nie posuwają się za daleko. Wojciech Cejrowski do strajku odniósł się w audycji "Studio Dziki Zachód" na swoim kanale na YouTube . Podróżnik stwierdził m.in., że "Związek Nauczycielstwa Polskiego to organizacja, która usilnie stara się utrzymać swoją pozycję, którą zbudowała sobie jeszcze za czasów komuny". – ZNP to jest komunistyczna organizacja z dawnych czasów, dlatego powstała alternatywnie "Solidarność" nauczycielska. ZNP to była kuźnia komunistycznych trepów – powiedział.Zdaniem Cejrowskiego sprawę postulatów nauczycieli da się łatwo rozwiązać. – Teraz wystarczyłoby zmienić przepisy tak, żeby akurat elektorat ZNP zaczął wylatywać z pracy. (…) A "Solidarność" ma lepsze standardy u siebie i nie wylatują z pracy – przekonywał.Podróżnik poszedł o krok dalej i ocenił polski system edukacji jako całość. Stwierdził, że szkoła nie wszystkim jest potrzebna, bo są ludzie, którzy "nie chcą sobie do głowy nic pakować". – Mają złote palce do naprawiania silników samochodowych. Powinni skończyć zawodówkę, odpuścić im historię, matematykę i inne głupstwa, trochę zrobić komputera i tyle – wymieniał.dodajmy, że z najnowszych doniesień wynika, że protest nauczycieli może zostać wstrzymany na czas świąt wielkanocnych. Nie zapowiada się jednak, aby przerwa oznaczała zakończenie strajku. Protestujący podkreślają, że będą walczyć dalej.