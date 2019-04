"Ta opalenizna to majstersztyk". Tym starym zdjęciem Doda pokazała, jaki ma do siebie dystans

Doda to jedna z najpopularniejszych polskich celebrytek • Fot. Instagram.com/dodaqueen/

Bartosz Świderski

d Dody można się uczyć ogromnego dystansu. Wrzuciła na Instagram swoje stare zdjęcie i je najzwyczajniej obśmiała. Trzeba przyznać, że przeszła ogromną metamorfozę w ciągu ostatnich 15 lat.Pomimo tego, że moda na #10yearschallenge dobiegła końca, to zawsze jest dobry moment na pochwalenie się starą fotografią. Możemy wtedy porównać jak długą drogę przeszliśmy, jak bardzo dojrzeliśmy lub jak się zmieniliśmy. Tak, jak Doda , która wygląda zupełnie inaczej niż kilkanaście lat temu."Ta opalenizna to majstersztyk. Po 15 latach wciąż ta sama gracja i czar" – napisała przy fotografii. I nie sposób odmówić jej racji. Powyższe zdjęcie przypomina też, jak dynamiczny jest świat mody. To, co niedawno było trendy i wyzywające, obecnie jest synonimem kiczu.