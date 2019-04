"Naprawdę nie czujesz potrzeby nas bronić?". Mocny list nauczycieli z liceum Agaty Dudy

Nauczyciele z II LO im. Jana III Sobieskiego napisali list do Agaty Dudy. Prezydentowa pracowała tam jako nauczycielka, a Andrzej Duda uczęszczał jako uczeń. Na zdj. para prezydencka na terenie placówki. • Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

auczyciele z II LO w Krakowie – szkoły, do której uczęszczał Andrzej Duda i w której uczyła Agata Duda – napisali list otwarty do pierwszej damy. Pracownicy placówki zarzucili prezydentowej, że nie okazuje solidarności z innymi strajkującymi nauczycielami.

List do Agaty Dudy opublikowało Radio Kraków . "Zwracamy się do Ciebie pragnąc wyrazić nasz żal, rozczarowanie i narastający gniew. Decyzja o rozpoczęciu strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, nie była dla nas łatwa" – piszą pracownicy krakowskiego liceum.



"Przez długi czas mogłaś liczyć na nasze wsparcie. Cieszyliśmy się Twoim sukcesem, a nawet byliśmy dumni, że mogliśmy z Tobą pracować. Tym większe jest nasze rozgoryczenie Twoim brakiem solidaryzmu ze środowiskiem nauczycielskim, z którego się wywodzisz i do którego tak często deklarujesz swoje przywiązanie" – dodają.



Zaznaczają, że w obliczu obecnego kryzysu – związanego również z załamaniem całego systemu szkolnictwa, co poskutkowało skłóceniem i podzieleniem nauczycieli, rodziców oraz uczniów – nie mogą już dłużej milczeć."Czujemy wstyd i upokorzenie, będąc zmuszonymi do tłumaczenia się, w jaki sposób traktujesz całe środowisko nauczycielskie, a między innymi nas, swoje koleżanki i kolegów, wyrażając milczeniem aprobatę dla destrukcyjnych działań i przekłamań rządu, w obliczu największego powojennego kryzysu edukacji" – czytamy w liście.Nauczyciele są zbulwersowani sposobem, w jaki degradowany jest cały system szkolnictwa. "Czy naprawdę nie czujesz potrzeby zabrania głosu w naszej obronie i przeciwstawienia się medialnej fali nienawiści uderzającej w godność zawodu nauczyciela?" – pytają wprost Agatę Dudę.Autorzy listu zwracają uwagę, że jako wieloletnia nauczycielka Agata Duda powinna znać realia szkolne i wie ile czasu i pracy należy poświęcić, by być dobrym nauczycielem oraz sprostać oczekiwaniom uczniów i rodziców. Kończą gorzko, że w obecnej sytuacji nazwa "Szkoła Prezydencka" przestała być już powodem do chluby.Od poniedziałku trwa bezterminowy strajk nauczycieli w całej Polsce. Wśród protestujących placówek jest także szkoła średnia, do której uczęszczał obecny prezydent Andrzej Duda, a uczyła jego małżonka Agata Kornhauser-Duda . To wspomniane II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.źródło: Radio Kraków