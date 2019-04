Tę szkołę skończył Andrzej Duda i właśnie tam uczyła Agata Duda. Tam też strajkują

Agata Duda w II LO w Krakowie. Placówka, w której nauczycielką była pierwsza dama, przystąpiła do strajku. • Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

całej Polsce ruszył strajk nauczycieli. Zajęcia odwołano też w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. To liceum, które skończył Andrzej Duda i w którym uczyła obecna pierwsza dama Agata Duda. Szkoła, choć nie prowadzi zajęć, jednak zapewnia uczniom opiekę . To inaczej niż w przypadku prawie 180 szkół w Krakowie (około połowa), które w poniedziałek zamknięto. Jak podaje TVN24, do strajku przystąpiła między innymi szkoła podstawowa nr 32.Uczniowie nie rozpoczęli tam lekcji, a każdy obcy, który wchodzi do placówki, musi wpisać się na specjalną listę. Rano do pracy przyszło jedynie dwóch nauczycieli. Zawieszone są także zajęcia w świetlicy. – Jeśli jakiś uczeń przyjdzie dzisiaj do szkoły, to na pewno nie pozostanie bez opieki – zapewniała dyrektor placówki Ewa Poznańska.Bezterminowy strajk, który rozpoczął się w całej Polsce 8 kwietnia, oznacza ogromne problemy dla uczniów i rodziców . W wielu przypadkach sami będą musieli sobie radzić z opieką nad dziećmi. Z takimi problemami zetkną się prawdopodobnie opiekunowie dzieci w całej Polsce, bo strajkować ma 79,5 proc. szkół.W samej Warszawie ponad 200 tys. dzieci może odczuć efekty strajku . W poniedziałek zamkniętych ma być ponad 150 przedszkoli, 100 szkół podstawowych i prawie 30 liceów.W Gdańsku strajk zapowiedziało ponad 60 proc. publicznych placówek oświatowych. We Wrocławiu do protestu zamierza przystąpić 85 proc. placówek. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała sytuacja we wtorek 9 kwietnia.źródło: TVN24