Ujawniono, że Duda nadał bieg wnioskowi o ułaskawienie Falenty. Przesłano już odpowiednie dokumenty do sądu

ndrzej Duda uruchomił formalnie procedurę ułaskawienia Marka Falenty – podało się RMF FM. Prezydent przesłał do Prokuratury Krajowej wniosek rodziny biznesmena. Prokuratura przekazała już dokumenty sądowi pierwszej instancji. Nie oznacza to automatycznie, że Andrzej Duda chce ułaskawić biznesmena . Prezydent z mocy prawa przesyła skierowaną do niego prośbę o łaskę do Prokuratury Krajowej, jeśli nie zdecyduje się od razu na ułaskawienie. Wniosek trafił już do sądu, który ma wydać opinię w sprawie Falenty.Andrzeja Dudę nie obowiązują sztywne terminy nadawania biegu wnioskom o ułaskawienie. Jak ujawniono, prezydent przekazał dokumenty do prokuratury jeszcze w marcu, gdy Falenta był ścigany listem gończym i ukrywał się po tym, jak w lutym nie stawił się w więzieniu.– To normalna procedura tak zwanego 'trybu zwykłego' ułaskawienia. Ten wniosek, jak wiele innych, które trafiają do prezydenta - został przekazany do Prokuratury Krajowej – wyjaśnił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Biznesmen został zatrzymany w okolicach Walencji . Falenta został zlokalizowany w luksusowym mieszkaniu w Cullerze, gdzie mieszkał z partnerką. Po przyjeździe policji groził, że skoczy z 9. piętra apartamentowca. Ostatecznie udało się go odwieść od tego zamiaru.Marek Falenta na razie przebywa w Hiszpanii. Podczas rozprawy przed hiszpańskim sądem sprzeciwił się przekazaniu go w ręce organów ścigania w Polsce . Może to oznaczać znaczne opóźnienie w transferze skazanego w tzw. aferze podsłuchowej.źródło: RMF FM