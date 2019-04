Uchwycono nietypowe zachowanie Merkel, May i Tuska. Kanclerz Niemiec rozśmieszała członków RE

Angela Merkel pokazała na tablecie coś, co rozśmieszyło Theresę May i Donalda Tuska. • Fot. Screen / Twitter / Dave Keating

Brukseli trwa unijny szczyt, który ma podjąć decyzję w sprawie opóźnienia brexitu. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej zwołał Donald Tusk tuż po tym, jak brytyjski parlament odrzucił projekt wyjścia z UE. Gdy unijni liderzy przygotowywali się do dyskusji, doszło do niecodziennej scenki.Angela Merkel pokazała coś na swoim tablecie brytyjskiej premier, co spowodowała u niej spontaniczny wybuch śmiechu. Szefowa niemieckiego rządu śmiała się razem z Theresą May, co wywołało zainteresowanie innych członków obrad Rady Europejskiej.I jak widać na nagraniu zamieszczonym w sieci, treść przedstawiana przez kanclerz Merkel wydała się zabawna także Donaldowi Tuskowi, który chwilę później także oglądał ekran tabletu i śmiał się do rozpuku. Niestety, nie wiadomo, co tak bardzo rozśmieszyło unijnych przywódców.Przypomnijmy, brytyjski parlament 29 marca znów odrzucił projekt wyjścia z Unii Europejskiej. Oznacza to, że Izba Gmin skierowała kraj w stronę bezumownego brexitu albo kolejnego procesu opuszczenia UE i udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.