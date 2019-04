Julian Assange został aresztowany. Twórca WikiLeaks trafił w ręce brytyjskiej policji

Julian Assange został aresztowany w Londynie. Ambasada w Ekwadorze odmówiła dalszego udzielania mu schronienia. Twórca WikiLeaks ukrywał się w niej przed wymiarem sprawiedliwości prawie 7 lat. • screen Russia Today / Twitter

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ulian Assange został aresztowany. Twórca WikiLeaks wpadł w ręce brytyjskiej policji. Do zatrzymania aktywisty doszło w Londynie po niemal siedmioletnim ukrywaniu się przed wymiarem sprawiedliwości.47-letni Assange, który na stronie WikiLeaks ujawnił tajne dokumenty administracji USA, od prawie 7 lat lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w ambasadzie Ekwadoru. Ta jednak zrezygnowała z dalszego udzielania mu schronienia i wydaliła ze swojej siedziby. Assange od razu trafił w ręce brytyjskiej policji.Assange jest ścigany przez wymiar sprawiedliwości USA za ujawnienie tajnych dokumentów. Został dziś aresztowany przez londyńską policję na podstawie nakazu westminsterskiego sądu z 2012 roku. To właśnie kilka lat temu uciekł przed wymiarem sprawiedliwości do ambasady Ekwadoru w Londynie.Jak przypomina "New York Times", Julian Assange jest również podejrzany o to, że ujawniając w 2016 roku mejle sztabu Hillary Clinton, ówczesnej kandydatki Demokratów na prezydenta USA, pomagał Rosji wpłynąć na wynik wyborów, które ostatecznie zakończyły się zwycięstwem Donalda Trumpa.W lipcu 2018 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył 12 rosyjskich oficerów wywiadu o włamanie do komputerów sztabowców Clinton i polityków Partii Demokratycznej. Przynamniej jeden z nich miał się kontaktować z WikiLeaks.źródło: nytimes.com