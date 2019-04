Nazywają ich najgłupszymi influencerami świata. Ryzykowali życie, żeby zaistnieć na Instagramie

Instagramowa para zrobiła szokujące zdjęcie na Bali. • Fot. Instagram/positravelty

nana instagramowa para wrzuciła do sieci zdjęcie, które mrozi krew w żyłach. Znajdujący się w basenie mężczyzna trzymał swoją dziewczynę nad ogromną przepaścią. Część ich followersów nie była zachwycona.Kelly Castille i Kody Workman prowadzą konto @positravelty, które obserwuje prawie 75 tys. osób. Para jest znana ze wstawiania zdjęć, relacjonujących jej podróże dookoła świata.Zdjęcie, które wywołało burzę wśród obserwatorów Castille i Workmana, zostało wykonane podczas ich pobytu na Bali. Mężczyzna całuje na nim swoją dziewczynę, trzymając ją jednocześnie nad przepaścią. To był szok dla ich fanów. Cześć z nich wyraziła swoją krytykę w komentarzach."Jestem prawie pewny, że jeżeli spadnie się kilkadziesiąt metrów w dół do głębokiego basenu, to i tak prawdopodobnie jest się martwym. W każdym razie tego życzę " – napisał jeden z instagramowych użytkowników. "Na świecie jest zbyt dużo głupich ludzi, którzy muszą podążać za waszym przykładem, żeby umrzeć wcześniej zanim jeszcze zdążą się rozmnożyć #selekcjanaturalna" – skomentował inny obserwator.Pod postem można było jednak zauważyć, że wielu ludzi jest zachwyconych zdjęciem Workmana i Castille. "Jeśli mam być szczera, widząc to zdjęcie poczułem się trochę przerażony, ale uwielbiam tę fotkę" – czytamy. Influencerzy postanowili skomentować zarzucaną im przez część obserwatorów głupotę. W rozmowie z Fox News powiedzieli, że czuli się bezpiecznie robiąc to zdjęcie. "Po pierwsze, na dole był inny basen, który wycięliśmy ze zdjęcia, aby było bardziej dramatyczne. Po drugie, planowaliśmy zrobienie tego zdjęcia od dłuższego czasu" – wytłumaczyli.źródło: Fox News