Fantastyczny gest rodziców dla nauczycieli. Oddali im całe swoje 500 plus

Paula i Marcin Bruszewscy przekazali 108 tys. zł na fundusz dla strajkujących nauczycieli. • Fot. Facebook / Paula Bruszewska

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

aula i Marcin Bruszewscy przekazali 108 tys. zł na fundusz dla strajkujących nauczycieli. Kwota jest równa tej, jaką dostaliby na dziecko przez 18 lat w ramach 500+. Jak wyjaśnili, to najlepsza inwestycja w przyszłość ich dzieci.Znane osoby utworzyły fundusz dla strajkujących nauczycieli. "Z wdzięczności za to, że codziennie wspierają nasze dzieci i wnuki. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia" – wyjaśnił komitet społeczny w swojej odezwie. A po kilkudziesięciu godzinach już wiadomo, że na koncie znalazła się imponująca kwota, od dwójki rodziców małego dziecka."Tyle dzisiaj, razem z Marcin Bruszewski, wpłaciliśmy na fundusz strajkowy nauczycieli. Dokładnie tyle w sumie w ciągu 18 lat dostaniemy od rządu w ramach 500+ na wsparcie rozwoju naszej drugiej córki" – napisali Paula i Marcin Bruszewscy."Zdecydowaliśmy się przeznaczyć te 108 000 zł na fundusz, ponieważ nie wyobrażamy sobie lepszej inwestycji w przyszłość naszych córek, niż wsparcie nauczycieli, od których zależy edukacja na miarę potrzeb XXI wieku. Drodzy Nauczyciele, nie poddawajcie się, jesteśmy z Wami!" - wyjaśnili.W odpowiedzi na doniesienia, że strajkującym nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie znane postaci utworzyły dla nich fundusz . W ramach społecznego komitetu pracowników oświaty wsparli między innymi Henryka Bochniarz, Hanna Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze oraz Czesław Mozil.W komitecie są także prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha czy Jacek Żakowski.