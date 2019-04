"Przynosicie wstyd temu zawodowi". Katecheta należący do PiS-u naklejał hejterskie kartki na szkole

Kartki rozklejał... katecheta związany z PiS-em. • Fot. Jakub Włodek/Agencja Gazeta

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

apięcie wokół protestu nauczycieli rośnie. Rząd wzywa ZNP i FZZ do podpisania porozumienia, jakie zawarł z "Solidarnością", związki zawodowe nie zamierzają ustąpić. Oprócz nacisku politycznego, pojawił się także "bezinteresowny" hejt na protestujących. W koszalińskiej szkole zajmował się tym katecheta należący do lokalnego PiS-u.Na murach jednej z koszalińskich szkół podstawowych pojawiły się kartki z niezbyt przychylnym komunikatem skierowanym do protestujących nauczycieli. "Przynosicie wstyd temu zawodowi! Wypowiadamy Wam współpracę! Ani grosza Więcej! Za Nasze dzieci!" – brzmiała wiadomość.Ostatecznie nauczyciele ze szkoły złapali autora obraźliwego dla nich napisu. Okazał się nim przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miejskiej w Koszalinie Artur Wiśniewski. Smaczku sprawie dodaje fakt, że z zawodu jest on katechetą O przykładach hejtu, jaki wylewa się na protestujących nauczycieli z przeróżnych stron, pisała w naTemat Katarzyna Zuchowicz.Z kolei pracownicy olsztyńskiej szkoły pokazali SMS-a , jakiego miała do nich wysłać wizytatorka kuratorium. "Jeśli chcesz, aby Polska była odpowiedzialna za drugą wojnę światową, aby szeroką ławą napływali do nas uchodźcy, aby polska szkoła wychowywała dewiantów, to musisz strajkować. Bożena" – otrzymali wiadomość o takiej właśnie treści.