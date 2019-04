Lana del Rey kolejną gwiazdą tegorocznego Open'era! Już wiadomo, którego dnia wystąpi

Piosenkarka wystąpiła ostatnio w Polsce w 2017 roku. • Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

merykańska artystka Lana del Rey dołącza do grona muzyków, którzy pojawią się na scenie tegorocznego Open'er Festivalu. Piosenkarka wystąpi już 6 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo.Autorka hitów "Video Games" i "Summertime Sadness" pojawi się w Gdyni jako festiwalowa headlinerka , promując najprawdopodobniej swój szósty album studyjny zatytułowany "Norman Fucking Rockwell". Premierę płyty zapowiedziano jeszcze w tym roku. Lana del Rey stała się muzyczną sensacją osiem lat temu. Sławę przyniósł jej utwór "Video Games" oraz singiel "Born to die", który w kilkunastu krajach szybko okrzyknięto numerem jeden na listach przebojów. Artystka stworzyła piosenki m.in. do filmu "Wielki Gatsby" z Leonardo DiCaprio i "Wielkie oczy" w reżyserii Tima Burtona.Kariera 33-letniej wokalistki rozwinęła się w ekstremalnym tempie i miała zarówno swoje wzloty, jak i upadki. Artystce zarzucano, że nie potrafi śpiewać, a zaistnieć w muzycznym biznesie pomógł jej ojciec milioner.Ostatnim wydanym przez artystkę utworem jest piosenka "Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have - But I Have It", która ma promować jej kolejną płytę.Wśród gwiazd tegorocznego Open'er Festival są już m.in. Travis Scott, The Strokes, The Smashing Pumpkins czy Vampire Weekend. Po ogłoszeniu nazwiska Lany del Rey jedna z fanek napisała na Instagramie: "OMG, ja już nie wiem, w który dzień iść, chyba serio wykupię na 4 dni!".