Nowe sondaże po tygodniu strajku nauczycieli. Lider w wyborach do Parlamentu Europejskiego wciąż ten sam

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

eśli wybory do Parlamentu Europejskiego odbyłyby się w najbliższych dniach, to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 42 proc. poparcia – wynika z sondażu Estymator dla prawicowego Dorzeczy.pl. Nieco gorszy wynik partia Jarosława Kaczyńskiego osiągnęła w badaniu IBRiS dla Radia Zet – 38,7 proc.W sobotę – po tygodniu strajku nauczycieli – opublikowano dwa sondaże przed wyborami do Parlamentu Europejskiego : Estymator dla Dorzeczy.pl i IBRiS dla Radia Zet.Według obu badań pozycję lidera utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego w pierwszym z wymienionych sondaży uzyskała poparcie na poziomie 42 proc., w kolejnym – 38,7 proc. Drugie miejsce zajęła natomiast Koalicja Obywatelska (w jej skład wchodzą: PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Partia Zieloni) z wynikiem 37,7 proc. (Estymator) i 36,2 proc. (IBRiS).Próg wyborczy przekroczyły także: Wiosna Roberta Biedronia (w obu sondażach 7,6 proc.) i Kukiz'15 (Estymator: 6,1 proc.; IBRiS: 5,3 proc.).Sondaż Estymator przeprowadzono 10 i 11 kwietnia na próbie 1016 dorosłych osób. IBRiS wykonał swoje badanie dzień później – 12 kwietnia – na nieco większej próbie – 1100 dorosłych Polaków. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja, a Polacy wybiorą w nich 52 eurodeputowanych.źródło: Radio Zet; Dorzeczy.pl