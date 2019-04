Sondaż na wszystkie tegoroczne wybory. W jednych PiS wygrywa o włos, w drugich nie ma konkurencji

Zgodnie z nowym sondażem PiS wygra wszystkie tegoroczne wybory. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rawo i Sprawiedliwość wygra i wybory do Parlamentu Europejskiego, i do Sejmu – wynika z badania IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Szczególnie w przypadku wyborów do polskiego parlamentu przewaga partii Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo duża.Zgodnie z nowym badaniem PiS notuje w wyborach do Sejmu 39 proc. poparcia. Na PO chce z kolei głosować 21,1 proc. respondentów. Trzecia jest Wiosna z poparciem 7,5 proc. ankietowanych, a do Sejmu dostaje się jeszcze PSL z poparciem 5,8 proc.Pozostałe ugrupowania w tym badaniu są poniżej progu wyborczego. Kukiz’15 i KORWiN mają po 3,5 proc., Nowoczesna ma 1,1 proc. poparcia, Zieloni, Ruch Narodowy, Teraz! i Razem wypadają jeszcze gorzej.Z kolei w badaniu dotyczącym Parlamentu Europejskiego przewaga PiS jest minimalna. Partia Jarosława Kaczyńskiego została wskazana przez 39,4 proc. ankietowanych. Koalicję Europejską wybrało 38,2 proc. respondentów.Trzeci jest Kukiz’15 z 5,6 proc. poparcia. Konfederacja mogłaby liczyć na 4,5 proc. poparcia, Wiosna na 3,4 proc., Polska Fair Play na 2,2 proc., Lewica Razem na 0,8 proc., a RPE Europa Christi tylko na 0,4 proc.Dodajmy, że w środę przy okazji 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej ukazał się inny sondaż – dotyczący przyczyn wydarzeń w Smoleńsku . Okazało się, że nadal wielu Polaków wierzy w zamach.źródło: Rzeczpospolita