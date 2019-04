Nowy sondaż IBRiS nie pozostawia złudzeń. Z PiS wygra tylko zjednoczona opozycja

Jeśli opozycja myśli o wygranej w wyborach, to musi połączyć wszystkie siły. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

I

m bardziej podzieli się opozycja, tym bardziej wzrosną szanse PiS na zachowanie władzy po jesienny wyborach do Sejmu i Senatu. Najnowszy sondaż przygotowany przez pracownię IBRiS daje "dobrej zmianie" prawie 40 proc. głosów. Osamotniona Platforma Obywatelska może liczyć jedynie na około 17 proc. poparcia. Pozostałe ugrupowania mają marginalne znaczenie."W kupie siła" – to stare powiedzenie świetnie przyswoili sobie politycy prawicy, którzy połączyli się na czas wyborów w 2015 roku i rządzą wspólnie do dziś. Tę samą prawdę powinni opanować także politycy dzisiejszej opozycji, jeśli chcą mieć szanse na władzę Najnowszy sondaż przygotowany przez IBRiS dla Onet.pl pokazuje to aż nadto dobitnie. PiS mógłby aktualnie liczyć na 39,7 proc. głosów. To bardzo dużo, zważywszy na to, że druga w kolejności Platforma Obywatelska zebrałaby zaledwie 17,3 proc. głosów. Trzecie miejsce na podium zajęłaby Wiosna Roberta Biedronia, ale przyciągnęłaby jedynie 7,9 proc. głosujących.Według sondażu, próg wyborczy przekroczą jeszcze Kukiz'15 (6,1 proc.) oraz SLD (5,2 proc.). Za to takie partie jak PSL, Nowoczesna i Razem nie mają szans na umieszczenie posłów w parlamencie. Natomiast prawie 12 proc. respondentów wciąż nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Sondaż IBRiS jest dowodem na to, że jeśli partie opozycyjne myślą o pozbawieniu PiS władzy, to nie mogą dzielić się elektoratem i muszą iść do wyborów pod wspólnym sztandarem. Tylko w ten sposób uda się zdobyć większość w przyszłym Sejmie.źródło: Onet.pl