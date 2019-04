Jolie zamierza wrócić do Pitta? Angelina przekłada termin rozwodu z Bradem

Amerykańskie media donoszą, że Angelina Jolie chce pogodzić się z Bradem Pittem. • Fot. 123RF

Bartosz Świderski

I

ch małżeństwu kibicowały miliony fanów na całym świecie. Ich rozstanie skupiało większą uwagę niż wielkie filmowe produkcje. Jednak być może do ostatecznego rozpadu tego związku nie dojdzie. Jak donoszą amerykańskie media, Angelina Jolie odwleka w czasie rozwód. Spekuluje się, iż liczy na odbudowanie małżeństwa z Bradem Pittem.Ona – modelka i aktorka, której kreacja Lary Croft w filmie "Tomb Rider" przejdzie zapewne do kanonów kina. On – kochany przez miliony aktor i przykładny mąż Jennifer Aniston. Spotkali się w 2005 roku na planie filmu "Mr & Mrs Smith" i coś zaiskrzyło, przy czym bynajmniej nie był to skutek błędu speca od pirotechniki. Angelina Jolie i Brad Pitt wkrótce potem zostali parą.Dziś mają córkę Shiloh Nouvel oraz bliźnięta: Vivienne Marcheline Jolie-Pitt i Knoxa Leona Jolie-Pitta. Rodzinę powiększyli za sprawę trójki adoptowanych dzieci: Maddoxa Chivana, Paxa Thieny Zahary Marley). Jolie i Pitt wzięli ślub 14 sierpnia 2014 roku, ale już 19 września 2016 roku Angelina Jolie złożyła pozew o rozwód, wskazując jako przyczynę "różnice nie do pogodzenia".Jednak jak donoszą amerykańskie media, do rozwodu może nie dojść. Angelina podobno odwleka w czasie całą procedurę i opóźnia kolejne sprawy rozwodowe, otwarcie mówiąc o chęci pogodzenia z mężem. Pytanie, co na to sam Brad Pitt . Od czasów rozstania z Jolie serwisy plotkarskie zdążyły go już wiązać z profesor MIT Neri Oxman, a ostatnio z aktorką Charlize Theron.źródło: "The Sun"