"To wszystko kosztem dzieci". Kołakowska wyłamuje się z celebryckiego wsparcia dla nauczycieli

Viola Kołakowska skrytykowała strajk nauczycieli i oskarża ich o egoizm. • Fot. Instagram / Viola Kołakowska

ktorka, modelka i stylistka programu "Dzień dobry TVN" Viola Kołakowska nie kibicuje strajkującym nauczycielom. Wręcz przeciwnie. Ta celebrytka uważa, że walka o godne płace uderza przede wszystkim w dzieci. Zdaniem Kołakowskiej, nauczyciele protestując dają też zły przykład dzieciom."Strajk nauczyli... Kolejna akcja pod która można się zareklamować, podpromować, pokazać jacy jesteśmy społecznie zaangażowani i koniecznie pokazać, że mamy coś do powiedzenia na każdy temat" – napisała na Instagramie Viola Kołakowska. Już na podstawie tego wstępu można się zorientować, że autorka nie sympatyzuje z protestującymi nauczycielami. Jednak w dalszej części postu Kołakowska idzie dalej. "Oczywiście, że powinni godnie zarabiać, jak każdy obywatel tego prężnie rozwijającego się kraju. Czy ktoś jednak pomyślał, że wszystko co się teraz dzieje, jest kosztem naszych dzieci, które w tym momencie są totalnie pominięte" – zauważa modelka i stylistka TVN "Jaki dajemy przykład? Dlaczego teraz, w najważniejszym momencie roku szkolnego..? Czy to nie aby skrajny egoizm?" – pyta. "Jak zwykle wszystko odbywa się czyimś kosztem – szkoda, że tym razem to są dzieci" – kończy celebrytka. Vila Kołakowska prywatnie jest matką dwójki dzieci. Lena i Leon to owoce jej związku z aktorem Tomaszem Karolakiem