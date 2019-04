Pawłowicz skrytykowała polityka, który poparł strajk. I odleciała: "Proszę od razu wesprzeć Niemców"

Krystyna Pawłowicz ostro skrytykowała strajk nauczycieli, a raczej tych, którzy go popierają • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rystyna Pawłowicz jak zwykle nie przebiera w słowach. Do polityka Nowoczesnej, który wsparł fundusz strajkujących, zwróciła się słowami: "Proszę od razu wesprzeć Niemców". Jak bowiem stwierdziła, skutkiem tego będzie "zniszczenie państwa polskiego".Trwający od prawie tygodnia strajk nauczycieli wzbudza w Polsce wiele emocji. Pod adresem strajkujących nie brakuje słów i gestów wsparcia , jednak spotykają się oni również z hejtem . Strajk jest także nie w smak partii rządzącej, mimo że ostatnie sondaże pokazują, że nie pogorszył on jej wyników – PiS wciąż jest na pozycji lidera Teraz do ataku przystąpiła Krystyna Pawłowicz. Posłanka PiS obrała za swój cel Pawła Pudłowskiego, przewodniczącego klubu poselskiego Nowoczesnej. Polityk zamieścił bowiem na Twitterze zdjęcie, na którym trzyma kartkę z napisem "Wspieram nauczycieli". Zamieszczony jest na niej także numer konta, na który można wpłacać pieniądze na nauczycielski fundusz strajkowy . "My z żoną już wpłaciliśmy. Zachęcam również Państwa" – napisał Pudłowski.Nie spodobało się to Pawłowicz, która zamieściła dość kuriozalny komentarz. "Proszę od razu wesprzeć Niemców....W niszczeniu państwa polskiego będzie miał Pan szybszy, oczekiwany przez Pana i Pana żonę skutek..." – skomentowała polityczka.Na jej słowa szybko zareagowała Joanna Mucha z PO. "Pani Poseł, jak widzę, znajduje znak równości między nauczycielami i Niemcami. Intrygujące" – napisała Mucha. Po czym zadała istotne pytanie: "Czy Pani Poseł sama nie jest nauczycielką? Akademicką, to prawda, ale to może nawet bardziej obciążające".