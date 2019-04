Zaskakujący transfer na prawicy. Rosiewicz chyba ma dość roli piewcy PiS-u

Andrzej Rosiewicz został kandydatem do PE na liście partii Gwiazdowskiego. • Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

ndrzej Rosiewicz to jeden z ulubionych muzyków prawicy. Jego hit "Wystarczy cztery Ziobra i Polska będzie dobra" miał prowadzić Prawo i Sprawiedliwość do wygranej w wyborach w 2007 roku. Ale Rosiewicz nie zaśpiewa już ani dla Ziobry, ani dla Kaczyńskiego, bo trafił ostatnio na mazowiecką listę Polski Fair Play Gwiazdowskiego.Jeszcze do niedawna Andrzej Rosiewicz obok Jana Pietrzaka był jednym z głównych bardów dobrej zmiany. To się jednak zmieni. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała pierwszą zarejestrowaną listę partii Roberta Gwiazdowskiego. Okazuje się, że jej jedynką na Mazowszu jest właśnie Rosiewicz.Polska Fair Play Gwiazdowskiego wzbogaciła się więc kosztem PiS o nowego artystę, który - jak widać na załączonym niżej filmie - czuje się dobrze w niszy "piosenkarzy partyjnych".Za ten występ na Kabaretonie w Opolu w 2007 roku Rosiewicz został wygwizdany, ale może ewentualny hit dla Gwiazdowskiego okaże się być bardziej udany.