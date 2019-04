Iwona Hartwich o prawdziwym obliczu PiS. Przestrzegła nauczycieli ws. okrągłego stołu

Iwona Hartwich o prawdziwej twarzy PiS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

I





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

wona Hartwich, jedna z matek, które przewodziły protestowi opiekunów osób z niepełnosprawnościami w Sejmie, wypowiedziała się na temat strajku nauczycieli. Jej zdaniem protestujący nie powinni ufać rządzącym w sprawie obietnic dotyczących oświatowego okrągłego stołu.– Okrągły stół ws. nauczycieli to pic na wodę, maska PiS nie spadnie. Za chwilę powiedzą, że strajkujący nie chcą rozmów i będą spotykać się z wybraną grupką. Będą tam osoby, które pomyślą, że złapały Pana Boga za nogi i przyjdą za wszelką cenę. Nauczyciele teraz muszą być jednością i walczyć o swój koronny postulat, cała ważna reszta później – poradziła na Facebooku Iwona Hartwich Liderka ubiegłorocznego protestu opiekunów osób z niepełnosprawnościami odniosła się do propozycji rozmów, którą nauczycielom zaoferował premier Mateusz Morawiecki. Stwierdziła też, że opiekunowie już więcej nie zaufają władzy i nie poproszą o rozmowy, bo to im "uwłacza".Wcześniej na apel premiera odpowiedział szef ZNP Sławomir Broniarz . Zaakceptował propozycję Mateusza Morawieckiego i zapowiedział, że zasiądzie z nim do rozmów. Zaznaczył jednak, że chciałby, żeby negocjacje odbyły się wcześniej niż dopiero po świętach.