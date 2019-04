Zadziwiający najnowszy sondaż CBOS. Do Sejmu weszłyby tylko trzy partie

Prezes Kaczyński może być zadowolony. • Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Gazeta

rawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska oraz Wiosna Roberta Biedronia – te trzy partie, według sondażu CBOS znalazłyby się w Sejmie, gdyby wybory odbyły się teraz. Na liście przegranych znalazły się m.in. obecne teraz w parlamencie PSL, Nowoczesna i Kukiz'15. CBOS nie mierzył, jaki byłby wynik opozycji, gdyby - tak jak w wyborach do PE - zdecydowała się na start w szerokiej koalicji.W kwietniu na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 43 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów – czytamy w wynikach sondażu CBOS – ośrodka, który bezpośrednio podlega Prezesowi Rady Ministrów.Prawo i Sprawiedliwość zanotowało jednak 1-proc. spadek w porównaniu do poprzedniego badania . Tuż za obecnie rządzącą partią znalazłaby się w Sejmie Platforma Obywatelska z 18 proc. poparcia (to także spadek – o 2-proc.).Jako ostatnia w parlamencie znalazłaby się Wiosna. Partia Roberta Biedronia mogłaby liczyć zdaniem ankietowanych CBOS na 5 proc. poparcia. Ruch Kukiz'15 i PSL znaleźli się poniżej progu wyborczego z 4-proc. poparciem.CBOS przeprowadził sondaż w dniach 4-11 kwietnia 2019 roku na liczącej 1125 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.