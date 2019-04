Notre Dame to najsłynniejsza katedra na świecie. To nie tylko symbol Francji

Najsłynniejsza katedra świata w większości spłonęła. • Fot. pixabay.com/LeifLinding

redakcja naTemat

ymbol Francji, Europy i całego chrześcijaństwa. Katedra Notre Dame to jedna z najsłynniejszych budowli świata.Właściwie Notre-Dame de Paris to arcydzieło gotyckiej architektury. Jej nazwa tłumaczy się jako Nasza Pani i odnosi się do Matki Boskiej, której zawierzono jej budowę i całą Francję. Wzniesiono ją na wyspie na przepływającej przez Paryż Sekwanie, zwanej Île de la Cité, w 4. okręgu Paryża. Wybudowano ją na na ruinach dwóch kościołów powstałych jeszcze w IX wieku. Sama budowa rozpoczęła się w 1163 roku i trwała ponad 180 lat.Katedra to najbardziej monumentalne dzieło gotyku, jakie kiedykolwiek zdołał wybudować człowiek. Współcześnie uważana także za jedno z najważniejszych osiągnięć cywilizacji ludzkiej.Katedra to kościół pięcionawowy z krótką nawą krzyżową, długim prezbiterium i podwójnym obejściem na półkolu. Pierwotnie miało ono tylko trzy małe kapliczki. W drugiej połowie XIII wieku usunięto kapliczki i wybudowano pięć dużych kaplic.Kościół ten zwiedza rocznie 14 mln osób, co jest największym wynikiem spośród europejskich zabytków.

Notre Dame dodatkowo stało się znane dzięki powieści "Dzwonnik z Notre Dame" francuskiego pisarza Victora Hugo.