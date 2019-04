Jadwiga Emilewicz skomentowała pożar Notre Dame. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta / Twitter / PERFECTHHJ

Paryżu ciągle trwa walka z ogniem, który trawi 850-letnią katedrę Notre Dame. Głosy wsparcia dla Francuzów płyną z całego świata. Inaczej do sprawy jednak podeszła Jadwiga Emilewicz, według której pożar katedry to symbol."Płonie Francja, której już nie ma… Symbolicznie w Wielkim Tygodniu" – napisała Emilewicz na Twitterze.Jej komentarz oburzył internautów. "Idiotyczny komentarz", "Komentarz poniżej poziomu", "Cios poniżej pasa" – to niektóre z wpisów pod jej tweetem. Wszystkie informacje o płonącej katedrze podajemy tutaj . Dodajmy, że strażacy przegrywają walkę z ogniem – zawaliła się już iglica katedry