Polska dołoży się do odbudowy Notre Dame. Morawiecki już zadeklarował pomoc

Mateusz Morawiecki apeluje, by katedrę Notre Dame odbudować razem, jako Europejczycy.

olska dołoży się do odbudowy katedry Notre Dame, która uległa poważnym zniszczeniom w wyniku pożaru. O możliwym przekazaniu datków na gruntowny remont wspomnieli już Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki. Prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził nadzieję, że w inwestycji pomoże społeczność międzynarodowa."U nas ludzie już się zgłaszają gotowi złożyć datki na odbudowę Katedry Notre Dame. Dziękuję za to, bo jestem przekonany, że odbudowa Katedry może stać się symbolem odbudowy Europy. Odbudowy Europy na jej prawdziwym, historycznym, judeo-chrześcijańskim fundamencie" – napisał w nocy na Twitterze Andrzej Duda.W podobnym tonie wypowiedział się Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że "Polska wie, co to znaczy utracone dziedzictwo zniszczone w pożodze". "Warszawę odbudowaliśmy z ruin sami. Katedrę Notre-Dame odbudujmy wszyscy razem jako Europejczycy. To wspaniały symbol Paryża, jak i naszej Europy" – wskazał premier.Wydarzenia ze stolicy Francji znalazły się w centrum uwagi. I trudno się dziwić, bowiem uratowanie słynnej katedry Notre Dame długo było pod znakiem zapytania. Budowla stanęła w płomieniach, a strażacy dopiero o 4 nad ranem zdołali opanować ogień.Odbudowę Notre Dame zapowiedział już prezydent Francji Emmanuel Macron . Polityk wyjaśnił, że będzie w to zaangażowana społeczność międzynarodowa. – Zaapeluję o rozpoczęcie zbiórki funduszy na odbudowę katedry – zapewnił. Pierwszej wpłaty - 100 mln euro - dokonał już najbogatszy Francuz François-Henri Pinault