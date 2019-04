Spiskowe teorie ws. pożaru katedry. W niektóre wpisy aż trudno uwierzyć

Internauci komentują pożar katedry Notre Dame. Są wpisy m.in. o muzułmanach, ale też dopatrywanie się "specjalnych znaków" dla ludzkości. • Fot. Twitter.com / @Place_Beauvau

nternet od wczoraj żyje dramatycznymi wydarzeniami z Paryża, gdzie doszło do pożaru katedry Notre Dame. Wiele osób nie może uwierzyć, że ogień tak łatwo objął 850-letni zabytek. Inni dopatrują się w tym specjalnych znaków i już wskazują winnych.Około 4 nad ranem strażacy całkowicie ugasili pożar katedry Notre Dame. Jedno jest pewne – udało się uniknąć najgorszego. Świątynia została ocalona, jednak konieczny będzie gruntowny remont. Odbudowę Notre Dame zapowiedział już prezydent Francji Emmanuel Macron Kiedy strażacy walczyli o uratowanie paryskiego zabytku , internet dosłownie zapłonął. W mediach społecznościowych użytkownicy wyrażali swój smutek wobec dramatycznych wydarzeń we Francji, ale nie zabrakło też wpisów, które można określić jako wkładanie kija w mrowisko "W przypadku Nowej Zelandii, cały świat płakał i solidaryzował się z muzułmanami. W przypadku Notre-Dame muzułmanie nie widzą podstaw do współczucia" – napisała jedna z użytkowniczek Twittera.W kolejnym komentarzu ktoś inny jeszcze rozwinął myśl z muzułmanami. "Płoną 'chrześcijańskie płuca' Zachodniej Europy... cieszą się muzułmanie i masoni" – brzmi wpis.Jeden z internautów poszedł o krok dalej i wskazał, że w miejsce katedry Notre Dame może pojawić się… meczet. "Boję się, że ma pan rację! Będzie meczet! Ale czy oni na coś lepszego zasługują? Przecież wyparli się Boga i realizują szaleńczy program laicyzacji. Będą mieli meczet a muzułmanie już będą wiedzieli jak przywrócić naturalny porządek rzeczy. Umiera nasza cywilizacja!" – odpisał ktoś inny.Niektórzy komentowali, że ludzie powinni odbierać pożar katedry jako coś o szczególnym wymiarze. "Pożar Notre Dame to przestroga którą powinno się rozumieć" – napisała użytkowniczka Twittera, ale już nie wyjaśniła, co dokładnie miała na myśli."Czy pożar katedry Notre Dame stanie się symbolem upadku cywilizacji Zachodniej?" – dopytywał kolejny internauta.Przeciwnicy dopatrywania się symbolicznych znaków w pożarze zaczęli nawet żartować z teorii spiskowych. "Czy wiecie, że jak przestawicie litery w 'Pożar katedry', to wyjdzie Wam 'Zamach na Kościół?' - to jest ZNAK" – czytamy w jednym z wpisów.Nie brakuje też postów wzywających Francję do nawrócenia się.