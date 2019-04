O to wszyscy pytali podczas pożaru Notre Dame. Na szczęście prawie 800-letni zabytek przetrwał

Na szczęście, zabytkowe rozety nie spłonęły. • Fot. wikipedia.com/Milliped

ożar katedry Notre Dame nad ranem został ugaszony i widać – czego nie udało się uratować, a co zostało zachowanie. Ogień zniszczył nie tylko dach i iglicę, ale też wiele zabytków i dzieł sztuki. Gdy strażacy walczyli z płomieniami, wiele osób zadawało sobie pytanie, czy tragedię przetrwają bodaj najbardziej rozpoznawalne elementy katedry – witrażową rozetę nad wejściem.Dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej widać ogrom zniszczeń najsłynniejszej katedry gotyckiej na świecie. Zniszczeniu uległ dach katedry oraz iglica, a także drewniane wnętrze XIII–wiecznej świątyni.Podczas relacji z poniedziałkowego pożaru, w komentarzach przewijały się obawy o to, czy pożogę przetrwają witrażowe rozety, które datuje się na 1260 rok, a które są widoczne na niemal każdym pamiątkowym zdjęciu z odwiedzić w katedrze.Jak pokazują fotografie z wnętrza spalonej świątyni, witraże przetrwały. Z pewnością nie są w najlepszej kondycji i wymagają pilnego zabezpieczenia przez zniszczeniem, ale ich oryginalny charakter powinno udać się zachować. Zdjęcie zamieścił korespondent "The Telegraph".Przypomnijmy, paryska prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania zniszczenia katedry Notre Dame, która w poniedziałek stanęła w płomieniach.Na razie oficjalna przyczyna pożaru nie jest znana.