Kard. Dziwisz też dopatrzył się "symbolu" w pożarze Notre Dame. Padło wymowne zdanie

ie milkną komentarze po tym, jak słynna paryska katedra Notre Dame poważnie ucierpiała w wyniku pożaru. Głos zabrał kardynał Stanisław Dziwisz, który w specjalnym oświadczeniu stwierdził, że świątynia stała się "symbolem płonącej Europy"."Z bólem przyjęliśmy wiadomość, że płonie tak bliska i droga nam katedra Notre-Dame, symbol chrześcijańskiej Europy. Wspominamy podróż Ojca Świętego Jana Pawła II i jego fantastyczne przemówienie przed katedrą do narodu francuskiego" – tymi słowami kard. Stanisław Dziwisz rozpoczął swoje oświadczenie na temat poniedziałkowego pożaru katedry Jego zdaniem "Polska była zawsze bliska Francji, a Francja Polsce, tym bardziej dziś przeżywamy tę tragedię"."Łączymy się z całym narodem francuskim, wyrażając naszą bliskość i współczucie. Łączę się również osobiście z arcybiskupem Paryża, wyrażając nasz ból i wspominając wszystkich jego poprzedników" – dodał kard. Dziwisz.Arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej stwierdził, że jedyne, co nam pozostaje, to wielka modlitwa, wyrazy współczucia, a potem wsparcie, aby ta katedra, symbol chrześcijaństwa, została odnowiona.W oświadczeniu opublikowanym na stronie archidiecezji najbardziej podkreślono słowa duchownego o wymownym znaczeniu pożaru Notre Dame. – Ta płonąca katedra to symbol płonącej Europy. Oby ten ogień przyczynił się do odnowy Europy i chrześcijaństwa w Europie – podkreślił kardynał.