TVP stworzy talent show dla seniorów? W jury ma zasiąść m.in. Maryla Rodowicz

elewizja Polska stworzy odpowiednik "The Voice of Poland", w którym tym razem zaśpiewają sami seniorzy. W jury nowej edycji miałaby ponoć zasiąść Maryla Rodowicz."The Voice Senior" to kolejna odsłona programu "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" . Program ma mieć niedługo premierę m.in. w Holandii i w Niemczech. Zapowiada się, że Polska także będzie miała swoją edycję.Plotki głoszą, że w jury polskiego programu zasiądą Michał Szpak , Andrzej Piaseczny, Marek Piekarczyk i Maryla Rodowicz . Wśród wymienionych jurorów, jedynie 73-letnia piosenkarka nie miała dotąd doświadczenia w składzie jurorskim "Voice’a".Jedynym warunkiem dostania się do najnowszego programu Telewizji Polskiej, oprócz umiejętności śpiewania, będzie ukończenie 60. roku życia.Wciąż nie wiadomo, kiedy "The Voice Senior" miałby otrzymać premierowy odcinek. Nie było jeszcze nawet oficjalnej wiadomości od TVP o tym, że program powstanie. Wszystkie dotychczasowe informacje są więc jeszcze spekulacjami.źródło: Radio ZET