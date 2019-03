Fani martwią się o Marylę Rodowicz. Artystka opublikowała zagadkowe nagranie

Fani martwią się o Marylę Rodowicz. Artystka opublikowała zagadkowe wideo. • fot. Maciej Świerczyński / Agencja Gazeta

ani Maryli Rodowicz zachodzą w głowę, co artystka chciała przekazać na swoim Instagramie. Piosenkarka opublikowała zagadkowe nagranie, w którym stwierdziła tajemniczo, że "dobrze, że to już koniec". Do tej pory nie wyjaśniła, co tak naprawdę znaczą jej słowa.





Gwiazdy lubią czasem zasiać trochę niepewności wśród swoich fanów. Maryla Rodowicz tym razem poszła na całość, bo jej słowa wywołały na Instagramie prawdziwą burzę.– Tak sobie siedzę i myślę, że dobrze, że to już koniec – powiedziała piosenkarka w krótkim nagraniu. – Dziękuję wszystkim, którzy mnie przez ten cały czas wspierali. Pa – dodała.Co autorka miała na myśli? Tego nie wiadomo, a jej fani próbują rozwiązać zagadkę. Pod postem artystki natychmiast pojawiły się komentarze z pytaniami, jak rozumieć krótki przekaz. Niektórzy spekulowali, że w ten sposób Rodowicz oznajmiła wszystkim, iż chce zakończyć karierę muzyczną.



"Pani Marylko, to dopiero początek! Przyszła wiosna, czas radości" – brzmi inny komentarz. "Jaki koniec? Czego koniec? Miała Pani jakieś problemy?" – dopytywał jeden z użytkowników. Ktoś zasugerował nawet, że Rodowicz chce naśladować Katarzynę Nosowską, która także lubi publikować na Instagramie krótkie wideo.



Do tej pory artystka nie wyjaśniła, czym w rzeczywistości jest "koniec", o którym wspomniała w swoim poście. Nie odpowiada na komentarze z pytaniami internautów.