Miało być ciepło i słonecznie, a zapowiadają... deszcz. Prognozy na Wielkanoc smucą

W święta może nie być jednak tak ładnie i słonecznie... • Fot. Jakub Orzechowski/Agencja Gazeta

P

ierwsze prognozy pogody na Wielkanoc mówiły o bezchmurnym niebie i bardzo przyjemnych temperaturach przekraczających 20 stopni Celsjusza. Niestety, najnowsze mapy pogodowe pokazują, że może nie być tak przyjemnie.Wielkanoc kojarzy nam się raczej z słoneczną i ciepłą aurą, choć w ostatnich latach zdarzało się, że zamiast Lanego Poniedziałku, lepiej było się w ten dzień rzucać śnieżkami. Na nadchodzącego święta pogoda miała być o wiele lepsza, ale nowa prognoza nie jest już tak optymistyczna.Przelotny deszcz może zdarzyć się tylko w dwóch województwach: małopolskim i podkarpacki. W całym kraju temperatura będzie wahać się między 14 stopniami na Pomorzu, przez 16 w centrum, po 19 na zachodzie kraju.Ten dzień ma być bardzo słoneczny i jeszcze cieplejszy niż czwartek. Na wschodzie i w centrum Polski temperatura ma wzrosnąć o 1-2 stopnie Celsjusza, a na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 20 stopni.Brak opadów i temperatury mają być niemal identyczne jak piątek Jedynie na wschodzie kraju pojawią się lokalne zachmurzenia, z których jednak nie będzie deszczu.W kulminacyjnym dniu krótkiej świątecznej przerwy pogoda nie zamierza nas rozpieszczać. Na zachodzie kraju temperatura będzie wahać się w przedziale 17-19 stopni, na południu i w centrum będzie o 2 stopnie chłodniej, za to na wschodzie termometry pokażą o wiele mniej. W Lublinie ma być 10 stopni Celsjusza, a w Białymstoku 12. Ponadto w pasie od Suwałk, przez Białystok, Lublin po Rzeszów pojawi się zachmurzenie i przelotne opady deszczu.W drugi dzień świąt, pogoda ma być jeszcze gorsza. Mieszkańcy Łodzi odczują znaczne ochłodzenie (do 9 stopni). Na wschodzie będzie za to cieplej – nawet 18 stopni. Za to deszcz pojawi się dodatkowo na południu i w centrum Polski.