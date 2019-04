Amerykanie grożą embargiem na polskie mięso. Możemy stracić ważny rynek zbytu

USA znów grożą wprowadzeniem embarga na polską wieprzowinę. • Fot. Rafał Mielnik / Agencja Gazeta

T

o byłaby prawdziwa katastrofa – sprzedaż polskiej wieprzowiny do USA stanowi około 12 proc. polskiego eksportu. Tymczasem powraca groźba amerykańskiego embarga na mięso z Polski. Co gorsza za USA podobną decyzję mogą podjąć Izrael i Kanada. Wszystko przez brak odpowiedniego nadzoru weterynaryjnego.Jak informuje RMF FM, do Głównego Inspektora Weterynarii trafiło pismo od jego odpowiednika z z USA. Bynajmniej nie była to kartka z życzeniami z okazji zbliżających się świąt. Przeciwnie – polskim producentom wieprzowiny grozi przykra niespodzianka. Chodzi o embargo na import do USA mięsa z Polski.Dlaczego? Amerykanie wskazują na nie dość dokładny nadzór weterynaryjny i domagają się zatrudnienia blisko 50 lekarzy weterynarii, którzy będą badać mięso mające trafić do USA. Lekarze mają zostać zatrudnieni w terminie do 15 lipca, przy czym strona polska została wezwana do składania raportów w sprawie podjętych działań. Pierwszy ma zostać złożony już 8 maja.Co gorsza, podobny krok jak USA rozważają też według RMF FM także Izrael i Kanada. Tymczasem tylko eksport wieprzowiny do USA stanowi około 12 proc. polskiego eksportu.Przypomnijmy, że embargo na polskie mięso nie jest dla ministerstwa rolnictwa żadną nowością. W związku z rozprzestrzenianiem się ASF zakaz importu wieprzowiny z Polski wprowadziła w zeszłym roku Ukraina . Także Amerykanie w zeszłym roku wprowadzili całkowite embargo , które potem zostało ograniczone do dwóch zakładów produkujących mięso na tamtejszy rynek.źródło: RMF FM