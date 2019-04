Odnaleziono bezcenny zabytek po pożarze w Notre Dame. Znajdował się na szczycie powalonej iglicy

Miedziany relikwiarz znaleziono w gruzach zawalonej iglicy. • Fot. Twitter/chanutj

pożaru w gotyckiej katedrze Notre Dame udało się uratować metalowy relikwiarz koguta, który nieoficjalnie uznawany jest za symbol Francji. Przechowywano w nim drogocenne relikwie.W miedziany relikwiarzu w kształcie ptaka, który odnaleziono wśród zgliszczy dawnej iglicy, trzymano trzy relikwie: patronki Paryża św. Genowewy, patrona Francji św. Dionizego, a także fragmenty cierniowej korony Jezusa Chrystusa. Ocalały zabytek miał symbolizować przedstawione w ewangeliach zaparcie się św. Piotra.Zdjęcie ocalałego relikwiarza udostępnił na swoim profilu na Twitterze prezes Francuskiej Federacji Budownictwa Jacques Chanut. Poinformował on, że jeden z członków organizacji odnalazł zabytek wśród gruzów katedry.– Relikwiarz, który przetrwał zawalenie się w pożarze iglicy sięgającej prawie 100 metrów i wysoką temperaturę, trzeba zbadać, czy zachował się w całości i zdecydować, czy na odrestaurowanej iglicy umieszczać go z powrotem, czy też jego kopię – zdradził Patrick Palem, prezes znanej firmy restauratorskiej zajmującej się renowacją miedzianych figur, które zabrano w zeszły czwartek (w trakcie planowanego remontu) z dachu Notre Dame. Miedziany kogut miał być zdjęty z kościelnej iglicy w czerwcu tego roku.Pożar w budynku katedry Notre Dame wybuchł w godzinach wieczornych w poniedziałek 15 kwietnia. Podczas akcji gaśniczej nie udało się uratować m.in. gotyckiej iglicy. Wciąż nie wiadomo, co mogło być przyczyną wybuchu ognia.źródło: TVN 24