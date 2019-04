Radni PiS wystąpili przeciw... rządowi PiS. W tym mieście zaproponowali dodatek dla nauczycieli

Radni PiS z Jastrzębia-Zdroju złożyli wniosek o podwyżki dla nauczycieli. • Fot. Wojtek Habdas / Agencja Gazeta

adni PiS z Jastrzębia-Zdroju złożyli do prezydenta miasta wniosek o przygotowanie projektu uchwały, która pozwoli nauczycielom otrzymywać przez kilka miesięcy tzw. dodatek wyrównawczy.Jastrzębski klub radnych PiS przedstawił prezydent Annie Hetman trzy warianty podwyżek dla nauczycieli.Według pierwszego wariantu najmniej uposażeni nauczyciele dostawaliby miesięcznie dodatek równy 250 zł, nauczyciele kontraktowi otrzymaliby 200 zł, zaś mianowani 150 zł. Pracownicy dyplomowani uzyskiwaliby 100 zł podwyżki. Roczny budżet tego wariantu wyniósłby blisko 990 tys. zł.Drugi z wariantów zakłada, że każdy nauczyciel w mieście otrzymałby tyle samo pieniędzy, czyli 125 zł. Budżet tej opcji wynosiłby wtedy 979 tys. zł. Jeżeli zaś chodzi o trzecią propozycję radnych, oferowałaby ona stażystom dodatek 87 zł, nauczycielom kontraktowym 160 zł, dyplomowanym 208 zł, a mianowanym – 266 zł. Ostatni wariant byłby najmniej obciążający dla budżetu, ponieważ liczyłby niecałe 930 tys. zł.Zaproponowane przez radnych PiS podwyżki miałyby być wypłacane od 1 lipca do 31 grudnia tego roku. Pod wnioskiem, który złożono prezydent Hetman, podpisało się 8 osób. – To nasza propozycja wsparcia dla nauczycieli, którzy dalej, ale już bez strajku, mogliby walczyć o swoje racje – powiedział przewodniczący rady Jastrzębia-Zdroju z ramienia PiS Piotr Szereda.Kojarzona z PO prezydent Anna Hetman zaznaczyła, że miasto musi stosować się do przepisów. – Żadnych działań poza dopuszczonymi przez prawo nie będziemy podejmować – skomentowała propozycję radnych PiS. Jastrzębiu-Zdroju pracuje 1306 nauczycieli . Większość pracowników stanowią nauczyciele dyplomowani, których pensja wynosi miesięcznie ponad 5 tys. zł brutto.źródło: Dziennik Zachodni