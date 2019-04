Nagły zwrot ws. strajku nauczycieli. Szansa na porozumienie jeszcze przed świętami

Kolejne rozmowy związkowców z rządem ws. strajku nauczycieli jeszcze przed Wielkanocą. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rzed świętami będzie kolejna tura rozmów pomiędzy stroną rządową a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Spotkanie zaplanowano na czwartek. To nowa szansa na zawarcie porozumienia i zakończenie strajku szkolnego.O tym, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do kolejnych negocjacji pomiędzy rządem a związkowcami, poinformował na Twitterze Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych. Rozmowy odbędą się w czwartek o godz. 10:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Szef KPRP Michał Dworczyk potwierdził dla PAP, że rząd przyjął zaproszenie do nowych rozmów.Informacja o wznowieniu rozmów może być zaskakująca, bowiem do negocjacji planowano wrócić po świętach, w ramach inicjatywy proponowanej wcześniej przez Mateusza Morawieckiego.Przypomnijmy: premier na antenie "Wiadomości" TVP na początku kwietnia zaproponował środowiskom oświatowym – nauczycielom i związkowcom – okrągły stół . – Chciałbym, by od razu po świętach odbyła się debata w formie okrągłego stołu, w której wzięliby udział również rodzice – stwierdził szef rządu.We wtorek o rozszerzonej formule okrągłego stołu poinformowała wicepremier Beata Szydło . Jej zdaniem w obradach powinni brać także udział przedstawiciele opozycji. Według wicepremier rozmowy przy okrągłym stole byłyby "wielotygodniowe".