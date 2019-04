Kolejne tarcia pomiędzy Czerwińską a kancelarią premiera. Chodzi o dwa punkty "piątki Kaczyńskiego"

Teresa Czerwińska w sporze z Kancelarią Premiera. Chodzi o pomysły z "piątki PiS". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

S

łynna "piątka PiS" podzieliła Kancelarię Premiera RP i minister finansów Teresę Czerwińską. Jak podaje RMF FM, szefa resortu próbuje łagodzić pomysły partii Jarosława Kaczyńskiego, co nie podoba się wszystkim przedstawicielom ugrupowania.To może być kolejny rozdział w zamieszaniu dotyczącym ewentualnego odejścia Teresy Czerwińskiej z rządu. Według RMF FM spór dotyczy przede wszystkim dwóch flagowych obietnic z "piątki PiS", czyli pakietu pomysłów partii Jarosława Kaczyńskiego.Jeden z nich mówił o obniżeniu podatku PIT z 18 na 17 procent. Drugi zakładał wprowadzenie zerowego podatku dochodowego dla ludzi młodych. Okazuje się, że te zmiany minister Czerwińska potraktowała z dużym dystansem. Niedawno ogłosiła, że wszystkie te ulgi będą dotyczyć wyłącznie zarobków do kwoty 43 tysięcy złotych brutto rocznie, czyli do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie na rękę. Innego rozwiązania budżet podobno może nie wytrzymać.Jak podaje RMF FM, politycy PiS i urzędnicy z KPRM przekonują, że Czerwińska nie może ograniczać tego, o czym głośno mówiła partia. – Obiecywaliśmy na wiecach i wywiadach co innego – przekonują. Resort finansów zapewnia, że minister uzgadniała wszystko z władzami PiS, a konkretny kształt ustawy i tak zależy właśnie od szefa tego ministerstwa.Od dłuższego czasu mówi się o możliwej dymisji Teresy Czerwińskiej. Minister miała już nawet złożyć dymisję na ręce premiera, ale nieoficjalnie wiadomo, że nie została ona przyjęta.źródło: RMF FM