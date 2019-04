"Dobre g***o nie jest złe". Jaś Kapela tłumaczy się ze swojej wypowiedzi o pożarze Notre-Dame

Jaś Kapela wydał oficjalne sprostowanie do swojej wypowiedzi odnośnie pożaru katedry Notre-Dame. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

iektórzy odpłynęli wyjątkowo daleko w swoich komentarzach dotyczących pożaru katedry Notre-Dame. Jaś Kapela, który przywołał cytat "nie gaście gówna", wydał oficjalne sprostowanie do swojego posta. Ciężko jednak nie uznać jego wpisu za dalsze "trollowanie" internetowej społeczności."Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy poczuli się urażeni moim wpisem o katedrze Notre Dame, a także wyjaśnić kilka spraw, bo mam wrażenie, że cały problem wziął się z problemów komunikacyjnych" – pisze Jaś Kapela we wstępie swojego posta, poprzedzającym osiem punktów, w których autor piszący dla "Krytyki Politycznej" tłumaczy się ze swojego kontrowersyjnego wpisu."Lubię gówno" – pisze Kapela w pierwszym punkcie. "Dobre gówno nie jest złe" – dodaje pisarz. Dalej autor książki "Warszawa wciąga" tłumaczy m.in., że nieprawdą jest to, że wejście do Notre-Dame było drogie.W całym poście nie brakuje charakterystycznego dla Kapeli, prześmiewczego tonu. W ostatnim punkcie kpiarsko zaznacza, że to on sam jest winowajcą pożaru katedry . "Pozdrawiam gorąco niczym płonąca Notre Dame" – dodaje na końcu posta.Wpis Kapeli, który ukazał się w chwili, kiedy cały świat z przerażeniem obserwował pożar najbardziej znanej gotyckiej katedry świata, wywołał ogromne poruszenie "Moja dziewczyna powiedziała, że nie była w środku, bo za drogo i ja też nie byłem, ale przypomniał mi się za to wiersz Michała Kaczyńskiego pt. Warszawa płonie, a konkretnie wers: 'nie gaście gówna, cud, że się pali' xD" –[url=https://natemat.pl/270109,jas-kapela-cieszyl-sie-z-pozaru-katedry-notre-dame-nie-gascie-gowna] napisał .