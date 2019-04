FreeBritney! Fani domagają się wypuszczenia piosenkarki ze szpitala psychiatrycznego

Fani domagają się zwolnienia Britney Spears ze szpitala psychiatrycznego. • Fot. Instagram / Britney Spears / Frances Iacuzzi Photography

a kanwie plotek, zgodnie z którymi Britney Spears ma być przetrzymywana w szpitalu psychiatrycznym wbrew swojej woli, fani zorganizowali akcję #FreeBritney. Sympatycy gwiazdy pop domagają się uwolnienia piosenkarki z placówki, w której obecnie się znajduje.Na początku kwietnia Britney Spears poinformowała na Instagramie o zgłoszeniu się do szpitala psychiatrycznego . Piosenkarka planowała dojść do siebie po ciężkiej chorobie swojego ojca, przez którą Jamie Spears musiał przejść poważną operację okrężnicy. W szpitalu Spears miała pozostać przez 30 dni Fanowski podcast "Britney's Gram" rzucił nowe światło na sprawę zgłoszenia się piosenkarki na leczenie psychiatryczne. Zgodnie ze źródłem podcastu, którym jest praktykant adwokacki z otoczenia Spears, wokalistka przebywa w szpitalu psychiatrycznym znacznie dłużej niż do tej pory sądzono. Ma się w nim znajdować od połowy stycznia.To ojciec piosenkarki – Jamie Spears miał podjąć decyzję o umieszczeniu córki w szpitalu psychiatrycznym, po tym jak ta zrezygnowała z przyjmowania lekarstw i łamała kolejne reguły zachowania narzucone jej przez tatę. – Ona nie chciała tam pójść... Oczywiście byłem tylko praktykantem, nie miałem możliwości porozmawiania z nią bezpośrednio, lecz z tego co zrozumiałem, to wcale nie była jej decyzja" – podaje rozmówca podcastu "Britney's Gram".Fani zdecydowanie nie zgadzają się na takie traktowanie swojej idolki. "Jeśli plotki związane z #FreeBritney są prawdziwe, wzywam media do właściwej reakcji. Już kiedyś próbowaliście ją zniszczyć, teraz przyszedł czas, kiedy możecie się oczyścić. Jest wojowniczką, jednak nie może walczyć o swoją wolność, będąc przetrzymywaną tam wbrew swojej woli. [Britney Spears] jesteśmy z tobą!" – czytamy na Twitterze.źródło: popculture.com