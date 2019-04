"Dość tego!". Małopolska kurator oświaty znalazła sposób, by w sprawie matur obejść strajk

Małopolska kurator oświaty proponuje rozwiązanie problemu z maturami. • Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

roblemy z klasyfikacją uczniów klas maturalnych narastają, a przeprowadzenie egzaminów dojrzałości coraz bardziej zagrożone. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak ma już dość strajku i podpowiada, jak dopuścić uczniów do matury bez zwołania rad pedagogicznych. "Dość tego! Namawiam do odważnej obrony praw Ucznia" – stwierdziłaDziesiąty dzień strajku nauczycieli i raporty ze szkół pokazujące, że brak zwołania rad klasyfikacyjnych to coraz poważniejsze zagrożenie dla przeprowadzenia matur . Niebezpieczeństwo zostawienia na lodzie tysięcy maturzystów wyprowadziło z równowagi małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak W oświadczeniu opublikowanym przez wPolityce.pl Nowak tłumaczy, że dyrektorzy mają obowiązek zwołania rady pedagogicznej w celu przedmaturalnej kwalifikacji uczniów bez względu na trwający strajk. Zgodnie z Prawem oświatowym, do ważności decyzji rad konieczna jest większość zwykła głosów przy obecności połowy jej członków. Jednak najbardziej znana kurator oświaty w Polsce tłumaczy, co dyrektorzy szkół powinni teraz zrobić."Po pierwsze, dyrektor szkoły musi prawidłowo ustalić, kto w czasie odbywania rady pedagogicznej jest jej członkiem i na tej podstawie ustalić liczbę będącą punktem odniesienia do obliczenia wymaganego quorum. Po drugie, nawet w razie podjęcia uchwały dotkniętej tego typu uchybieniem proceduralnym, ustawa Prawo oświatowe nie przewiduje procedury jej unieważnienia" – pisze Barbara Nowak.I dodaje, że decyzję rady pedagogicznej może uchylić tylko kurator oświaty. Jej zdaniem, w wyjątkowych przypadkach kompetencje quorum rady klasyfikacyjnej może przejąć dyrektor szkoły i to on jednoosobowo może dopuścić maturzystów do matur."Taką uchwałę może uchylić tylko kurator oświaty. Ja nie uchylę" – stwierdziła.Nie obyło się też bez powołania się na konstytucję i dobro uczniów. "Czy nie o to nam chodzi? Jak długo można igrać z emocjami uczniów?! Dość tego! Namawiam do odważnej obrony praw ucznia. Państwo Polskie i jego urzędnicy muszą wreszcie stanąć po stronie tych, dla których system oświaty istnieje - po stronie uczniów" – napisała Nowak.źródło: wPolityce.pl