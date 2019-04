Małopolska kurator pisze o szykanowanych nauczycielach. Publikuje zaskakujące liczby ws. strajku

Małopolska kurator oświaty napisała na Twitterze o skargach rodziców i nauczycieli. • Fot. Łukasz Krajewski / Agencja Gazeta

ałopolska kurator oświaty Barbara Nowak napisała na Twitterze o nauczycielach, którzy nie przystąpili do protestów, że są szykanowani. Podała też dane dotyczące tego, ile szkół w województwie małopolskim w poniedziałek zastrajkowało.Według tweeta dodanego przez Barbarę Nowak , w Małopolsce do protestu przystąpiło 21 proc. placówek. Kurator zaznaczyła w poście, że zamykanie szkół jest równoznaczne z łamaniem prawa.Ponadto Nowak odniosła się do niezadowolenia rodziców ze strajku oraz skarg szykanowanych nauczycieli, którzy nie dołączyli do protestujących. "Gdzie szacunek do drugiego człowieka, prawo do wolności?" – napisała.Kurator już wcześniej nawoływała na Twitterze do tego, aby nauczyciele zdecydowali się na inną formę protestu niż zamykanie szkół. "Jest wiele innych sposobów na załatwianie spraw dorosłych niż krzywdzenie dzieci!" – zaznaczała Nowak. Z danych ZNP wynika, że w bezterminowym strajku , który rozpoczął się 8 kwietnia, uczestniczy 70-80 proc. szkół w całej Polsce. Dane MEN mówią o tym, że w strajku bierze udział 48,5 proc. szkół.