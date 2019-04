Z KE nie jest tak źle, jak sądzono? Nowy sondaż pokazuje, że PiS jednak nie ma wielkiej przewagi

Kolejny sondaż przed wyborami do PE pokazuje, że PiS nie ma wielkiej przewagi nad Koalicją Europejską. • Fot. Łukasz Krajewski / Agencja Gazeta

sondażu sygnowanym logo Kantar Polska dla "Polityki" PiS uzyskało dużą przewagę nad rywalami. Tymczasem z kolejnego badania przeprowadzonego przez pracownię Kantar (ta sama rodzina korporacyjna) na zlecenie TVN24 wynika, że... partia Jarosława Kaczyńskiego i Koalicja Europejska idą praktycznie łeb w łeb.Prawo i Sprawiedliwość w sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 uzyskało 38 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z wynikiem 35 proc. Najniższe miejsce na podium zajęła Wiosna, którą poparło 10 proc. badanych. Kukiz’15 zebrało 6 proc., a Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy 5 proc.W badaniu tylko 2 proc. pytanych wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem", a kolejne 2 proc. odmówiło odpowiedzi. Sondaż telefoniczny Kantar został zrealizowany na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 18 lat. Próba wynosiła 1004 osoby.Badanie przeprowadzone przez TVN wskazuje, że PiS wcale nie musi mieć tak dużej przewagi nad rywalami, jak pokazało to inne badanie opublikowane w środę. Z sondażu Kantar Polska dla "Polityki" wynikało, że majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS uzyskałoby 35 proc. poparcia, a KE zaledwie 23 proc. To badanie także przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.Co ważne, sondaż dla TVN przeprowadzono w dniach 15-16 kwietnia. Z kolei badanie dla "Polityki" zrealizowano w dniach 11–12 kwietnia. To oznacza, że wyniki wskazujące na minimalną różnicę między PiS a KE można uznać za bardziej aktualne.źródło: TVN24