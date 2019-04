Złe wieści dla Koalicji Europejskiej. W tym sondażu PiS znowu ma zaskakującą przewagę

Koalicja Europejska z Grzegorzem Schetyną na czele znacznie gorsza od PiS w nowym sondażu. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 35 proc. poparcia, a Koalicja Europejska 23 proc. Tak wynika z nowego sondażu Kantar Polska dla tygodnika "Polityka". Wybory do PE zbliżają się wielkimi krokami i nic dziwnego, że walka o poparcie wyborców staje się coraz bardziej zacięta. Nowe badanie Kantar Polska pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość może się cieszyć z solidnej przewagi nad Koalicją Europejską.Z sondażu dla "Polityki" wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego w majowym głosowaniu może liczyć na 35 proc. poparcia. Koalicja Europejska zajęłaby drugie miejsce ze znacznie słabszym wynikiem – 23 proc. Na wejście do Parlamentu Europejskiego mają jeszcze szanse: Wiosna Roberta Biedronia z 8 proc., Kukiz ′15 z 6 proc. i Konfederacja (Janusz Korwin-Mikke i narodowcy) z 5 proc.Badanie pokazało, że inne ugrupowania, w tym Partia Razem oraz Bezpartyjni Samorządowcy, zupełnie się nie liczą – mają najwyżej 1 proc. poparcia. Aż 21 proc. badanych deklarujących udział w wyborach pozostaje niezdecydowana jeśli chodzi o wybór komitetu."Polityka" na podstawie wyników sondażu wyliczyła, że PiS mogłoby zdobyć 24 mandaty w PE, Koalicja Europejska – 16, Wiosna – pięć, Kukiz ′15 – cztery, a Konfederacja – dwa (przy założeniu, że do wyborów nie dojdzie do brexitu i Polska pozostanie przy 51 miejscach dla europosłów).To nie pierwszy w ostatnim czasie sondaż, w którym PiS ma dużą przewagę nad głównymi rywalami. Według badania Estymatora dla dorzeczy.pl partia Kaczyńskiego ma aż 48,8 proc. poparcia. Daleko w tyle jest Platforma Obywatelska z wynikiem 25,7 proc.źródło: " Polityka