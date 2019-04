Takim statkiem bujał się Sknerus McKwacz. Do portu w Gdyni przybije wycieczkowiec Disney Magic

Prom Disney Magic przybije do portu w Gdyni. • Fot. Facebook / Disney Cruise Line

nętrza żywcem wyjęte z bajek, a na pokładzie Goofy, Myszka Miki i inni bohaterowie ze świata Disneya. Wypasiony wycieczkowiec Disney Magic przybije do gdyńskiego portu już w przyszłym roku, lecz to opcja dla najbardziej zamożnych miłośników animowanego uniwersum.Statek Disney Magic przybije do portu w Gdyni 29 lipca 2020 roku. Będzie to pierwszy raz, kiedy wycieczkowiec linii Disney Cruises pojawi się na polskim wybrzeżu. Gdynia będzie czwartym portem na trasie 11-dniowego rejsu z Dover do Kopenhagi. Statek zawinie również do Amsterdamu, Rostocku, St. Petersburga, Talinna i Sztokholmu.Każdy, kto chce przeżyć przygodę na pokładzie statku dowodzonego przez Myszkę Miki, musi przygotwać się na spory wydatek. Wynajęcie najtańszej kajuty dla dwóch osób to koszt rzędu 7346 euro, a najdroższej około 28 tys. euro. Statek jest w stanie pomieścić 2700 pasażerów.Uczestnicy rejsu mogą liczyć na sporo atrakcji, takich jak spotkania z bohaterami Disneya . Wycieczkowiec Disney Magic jest także wyposażony w żłobek, pub sportowy, trzy baseny, teatr, kino, fitness center, boisko sportowe, galerię sklepów, centrum medyczne czy konferencyjne.źródło: Radio Gdańsk