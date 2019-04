"Artyści dla nauczycieli". Kayah, Herbut, Big Cyc i wiele innych gwiazd z mocnym wsparciem dla strajkujących

Koncert odbywa się przed Pałacem Kultury i Nauki. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

rzed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie odbywa się specjalny koncert dla strajkujących nauczycieli. To mocny wyraz poparcia dla protestujących oraz ich postulatów."Pokażmy nauczycielom, że jesteśmy z nimi! Łączymy siły! Warszawiacy i Artyści dla Nauczycieli! Oni nas potrzebują! Wspólnie zmienimy polską szkołę!" – zachęcali inicjatorzy muzycznego przedsięwzięcia."Bądźcie z nami, zróbcie to dla siebie, dla swoich dzieci, ale przede wszystkim dla nauczycieli! Łączymy siły, by pokazać swoje wsparcie dla nauczycieli!" – zaapelowała z kolei Maria Sadowska , która zainicjowała pomysł koncertu-wsparcia.Na koncercie pod hasłem "Warszawiacy i Artyści dla Nauczycieli" śpiewają zespoły i muzycy: Farben Lehre, Jelonek, Big Cyc, Igor Herbut, Dr Misio, Organek, Maria Sadowska, Hunter, Kayah, No Logo, Mika Urbaniak, Ula Dudziak i Vienio.Koncert przed PKiN potraw kilka godzin. Na Facebooku blisko 10 tys. osób wyraziło zainteresowanie tym wydarzeniem. Nie dziwi więc, że tłum zgromadzony w centrum Warszawy ciągle się powiększa.