Marysia Sadowska popiera nauczycieli i organizuje wielki koncert. "Apeluję do kolegów, aby wystąpili"

o zorganizowanym przez Dodę koncercie na rzecz walki z nienawiścią przyszedł czas na event dedykowany strajkującym nauczycielom. Na jego pomysł wpadła Marysia Sadowska, która chce przyciągnąć i wielu polskich artystów, i tłumy widzów. Szczególnie tych młodych.Strajk nauczycieli wzbudza wiele emocji. Podczas gdy strajkujący pracownicy szkół i przedszkoli coraz częściej spotykają się z hejtem , to nie brakuje słów i gestów wsparcia pod ich adresem. Te nadchodzą także ze strony celebrytów, chociażby Mai Ostaszewskiej Macieja Stuhra czy Tomasza Raczka Teraz dołączyła do nich Marysia Sadowska. Piosenkarka i reżyserka postanowiła zorganizować "wielki koncert poparcia dla nauczycieli", o czym poinformowała na swoim profilu na Facebooku. "Chcemy przyciągnąć młodzież i pokazać im, jak ważna jest solidarność i zaangażowanie społeczne. Apeluję do kolegów, aby wystąpili razem z nami!" – napisała artystka.Koncert ma odbyć się w środę pod Teatrem Studio w Warszawie. Według Sadowskiej udział potwierdzili już: Arkadiusz Jakubik, Big Cyc, Organek, Wienio, Mika Urbaniak, Natalia Kukulska i No Logo.Inicjatywa Sadowskiej spotkała się z entuzjazmem i poparciem w komentarzach, szczególnie ze strony nauczycieli. "Doceniamy, dziękujemy za zrozumienie, jak wielką jest to sprawa dla nas wszystkich: edukacja", "Wspaniały gest solidarności", "Szacun", "Brawo za pomysł" – to tylko niektóre z reakcji na planowany koncert.