Tragedia na Maderze. 29 osób zginęło w wypadku autokaru

W wypadku autokaru na Maderze zginęło 29 osób.





29 turystów zginęło w wypadku autokaru na portugalskiej wyspie Madera. W pojeździe znajdowało się łącznie 55 pasażerów. Wszystkie ofiary śmiertelne to turyści z Niemiec.Do tragedii doszło w środę około godz. 18:30 czasu lokalnego, w pobliżu miejscowości Canico. Jak podaje "The Guardian", autokar wyjechał z jednego hoteli, po czym doszło do awarii układu hamulcowego. Pojazd zaczął zjeżdżać w dół, następnie uderzył w mur na poboczu, przewrócił się i spadł jeszcze kilka metrów ze zbocza.Z najnowszych danych wynika, że w wypadku zginęło 29 osób. Ofiary to turyści z Niemiec. Jedna osoba zmarła w nocy w szpitalu w Funchal, gdzie trafiło większość poszkodowanych. Z wyjątkiem dwójki portugalskich rannych: kierowcy autobusu i przewodnika grupy, wszyscy przebywający teraz w szpitalach poszkodowani to obywatele Niemiec.Głos po dramatycznym zdarzeniu na Maderze zabrał portugalski premier Antonio Costa, który w mediach społecznościowych złożył kondolencje rodzinom ofiar. Słowa wsparcia skierował także do kanclerz Niemiec Angeli Merkel.Na Twitterze publikowane są zdjęcia i nagrania z miejsca wypadku. Widać na nich, że autokar po tym, jak wypadł z drogi, spadł jeszcze ze stromego zbocza.źródło: " The Guardian