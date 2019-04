Znamy zarzuty ws. wdowca po Annie Przybylskiej. Żaden nie dotyczy przemocy seksualnej

Jarosław B. wyjdzie z aresztu za poręczeniem. Usłyszał zarzut. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

J

arosław B. wyszedł z aresztu za poręczeniem. Usłyszał zarzut, który nie dotyczy przestępstwa seksualnego – ustalił "Fakt". Były piłkarz Lechii Gdańsk został zatrzymany 16 kwietnia, ale dopiero teraz ujawniono więcej szczegółów w tej sprawie.Z ustaleń dziennika dowiadujemy się, że Jarosław B. usłyszał zarzut nieodpłatnego udzielenia narkotyków. Został zwolniony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 20 tys. zł. Ma zakaz kontaktów ze świadkami i otrzymał dozór policyjny. Te informacje potwierdził dla "Faktu" prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Jarosław B. został zatrzymany we wtorek rano . W jednym z luksusowych hoteli w Sopocie w nocy z 12 na 13 kwietnia miał on dopuścić się brutalnego gwałtu na 28-letniej kobiecie.Jak podaje "Fakt", reprezentujący kobietę prawnik informował, że – według jej relacji – mogła zostać odurzona narkotykami.B. sam zgłosił się do organów ścigania. Tego samego dnia został przewieziony do aresztu, gdzie spędził noc. Śledczy potwierdzali, że doszło do zatrzymania w kontekście przestępstwa popełnionego w kierunku naruszenia wolności seksualnej.Jarosław B. w swojej piłkarskiej karierze grał głównie w polskiej lidze. Do 2014 r. reprezentował barwy Lechii Gdańsk , wcześniej występował m.in. w Amice Wronki i Widzewie Łódź. Życiową partnerką Jarosława B. była Anna Przybylska. Aktorka zmarła w 2014 r. Były piłkarz ma z nią troje dzieci.źródło: Fakt24.pl