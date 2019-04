Morawiecki ograł dziennikarza w ping-ponga. Nie dał mu żadnych szans

Mateusz Morawiecki zagrał w ping-ponga z amerykańskim dziennikarzem. • Fot. YouTube.com / Peter Greenberg

ateusz Morawiecki znowu pokazał, że potrafi dobrze grać w ping-ponga. Tym razem premier wygrał z amerykańskim dziennikarzem Peterem Greenbergiem. Obaj spotkali się na PGE Narodowym w Warszawie, podczas promocji serii filmów dokumentalnych o Polsce "The Royal Tour".Pokaz filmu z serii "The Royal Tour" odbył się we wtorek w Chicago. W uroczystości wziął udział Mateusz Morawiecki . Tymczasem twórca filmu Peter Greenberg udostępnił w sieci nagranie, które ma promować produkcję przedstawiającą historię i kulturę Polski. A przy okazji pokazał sportowe umiejętności polskiego premiera.Okazuje się, że Greenberg na PGE Narodowym w Warszawie zagrał z Morawieckim w ping-ponga. W tej potyczce szef polskiego rządu nie dał żadnych szans dziennikarzowi. Przy stole prezentował efektowne zagrania i zbierał kolejne punkty. Zobaczcie, jak wyglądała ta rywalizacja.To nie pierwszy raz, kiedy Morawiecki pokazuje, że dobrze radzi sobie w popularnej grze. W lutym premier chwalił się zdjęciami z wizyty dzieci w KPRM, podczas której też nie zabrakło potyczek w tenisa stołowego.W dokumencie "The Royal Tour" widzowie zobaczą m.in. Warszawę, Wrocław, Kraków, Wieliczkę, były niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, a także Malbork, Gdynię i Hel. W polskiej edycji w rolę przewodnika wciela się sam Mateusz Morawiecki. Film zrealizowała Polska Fundacja Narodowa we współpracy z amerykańską siecią TV Public Broadcasting Service (PBS).