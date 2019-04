Jarosław Bieniuk zabrał głos po zatrzymaniu. Były piłkarz broni się przed oskarżeniami

Jarosław Bieniuk wyszedł z aresztu i wydał oświadczenie ws. zatrzymania. • Fot. Instagram.com / @jaretpalmer

yły piłkarz Jarosław Bieniuk wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji. Partner nieżyjącej od 5 lat Anny Przybylskiej wydał już oświadczenie, w którym odniósł się do kierowanych pod jego adresem zarzutów o gwałt. "Oskarżenia te są nieprawdziwe i formułowane wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści materialnych" – podkreślił. Zaapelował również, by ujawniać jego pełne nazwisko."Informacje pojawiające się w mediach na temat rzekomo zarzucanych mi czynów są szokujące, zarówno dla Państwa, jak i dla mnie" – przyznał Jarosław Bieniuk na wstępie oświadczenia, które opublikował portal jastrzabpost.pl. Były piłkarz zgodził się na ujawnianie swojego nazwiska.Autor podkreślił, że jest niewinny, dlatego "niezwłocznie i dobrowolnie" stawił się na posterunku policji. "Od początku wyrażałem i w dalszym ciągu wyrażam swoją pełną gotowość do współpracy z wymiarem sprawiedliwości w celu jak najszybszego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji" – zapewnił.Były gracz m.in. Lechii Gdańsk stwierdził, że "niesłuszne oskarżenia" formułowane pod jego adresem godzą bezpośrednio w jego dobre imię, jak i "destrukcyjnie" wpływają na dobro i kondycję psychiczną jego dzieci."Do zakończenia postępowania i finalnej decyzji sądu, zwracam się z prośbą do przedstawicieli mediów o wstrzymanie się od formułowania jednoznacznych ocen pod moim adresem oraz uszanowanie prawa członków mojej rodziny do prywatności w tym trudnym dla nas wszystkich okresie" – zaapelował.Jak podaje Onet.pl, Jarosław Bieniuk usłyszał dwa zarzuty udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego. Żaden z zarzutów nie dotyczy przemocy seksualnej. Były partner Anny Przybylskiej wyszedł na wolność po wpłaceniu 20 tys. zł kaucji, ale prokuratura orzekła wobec niego dozór policji i zakaz kontaktu ze świadkami.źródło: jastrzabpost.pl