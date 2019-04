To zdjęcie mogło nie powstać. Wieża Eiffla miała zostać zburzona w 1909 roku

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro • Fot. naTemat.pl

Monika Przybysz

Partnerem artykułu jest Huawei.

udowniczy wieży Eiffla nie mogli przypuszczać, że ich praca kilkadziesiąt lat później zaowocuje sukcesami setek firm produkujących pocztówki. Nie mogli nawet wiedzieć, że kłótnia o walory estetyczne stawianej przez nich konstrukcji potrwa dłużej niż Wystawa Światowa, z okazji której wieża została wzniesiona. Na pewno liczyli jednak na to, że dostaną również wypłatę za rozbiórkę, bo ta zaplanowana została na rok 1909.Wieża została jednak uratowana. Pretekst, aby ją zachować - nietypowy, choć logiczny: okazało się, że obiekt świetnie sprawdza się jako antena radiowa. Co ciekawe, pierwszy projekt wieży wcale nie trafił do władz Paryża. Otrzymali go urzędnicy z Barcelony, którzy stwierdzili jednak, że nie pasuje ona do charakteru miasta.